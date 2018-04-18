Бывший руководитель аппарата облсовета заявил о «заказухе»

Валерий Амелин уверен в своей невиновности.

Экс-глава аппарата Орловского областного Совета народных депутатов в интервью «Орловской среде» заявил о том, что уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Растрата», заведенные в отношении него, имеют заказной характер.

После того, как облсуд отменил приговор за мошенничество, прокуратура Орловской области извинилась перед Амелиным и признало за ним право на реабилитацию. Приговор по второй статье находится в стадии обжалования в Коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ.

— Кстати, после отъезда Задворного [бывшего начальника УФСБ по Орловской области] в Пермь, куда вслед за ним уехал и сменивший меня на должности руководителя аппарата облсовета Михаил Берников, ситуация с возбуждением этого дела прояснилась: речь шла о трудоустройстве Берникова, для которого нужно было освободить место. Поэтому со временем, когда стала ясна юридическая несостоятельность рапорта сотрудника УФСБ, о нем как бы забыли, — отметил Валерий Амелин.

Напомним, чиновнику вменялось в вину получение зарплаты во время отдыха за пределами РФ — именно по этому эпизоду областной суд отменил приговор. В растрате он был обвинен за свои действия во главе «Общества Российско-Китайской дружбы». Суд установил, что в период с 2012 по 2015 годов оплатил авиабилеты к месту отдыха за счёт денежных средств, полученных им в качестве спонсорской помощи. Организации был нанесен ущерб в размере более 371 тысячи рублей.

ИА «Орелград»