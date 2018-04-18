Областные финансисты не ответили на вопрос о 200 миллионах на юбилей Тургенева

18.4.2018 | 18:17 Новости, Общество

Судьба федеральных денег в тумане.

На заседании комитета по ЖКХ Орловского областного Совета народных депутатов при обсуждении поправок в бюджет руководитель фракции «Справедливой России» Руслан Перелыгин поинтересовался, какова судьба анонсированного транша в размере 196 млн рублей из федерального бюджета на юбилей Ивана Тургенева.

Информация об этом была озвучена 13 марта прошлого года на первом заседании оргкомитета по подготовке к 200-летию со дня рождения писателя. Тогда о передаче денег говорилось в утвердительном тоне.

Руководитель департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова не ответила на вопрос депутата, рассказали в «Справедливой России». Она лишь сказала, что деньги на юбилей собираются с благотворителей.

ИА «Орелград»

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