Орловца осудили за убийство брата возлюбленной

18.4.2018 | 12:39 Новости, Происшествия

Его приговорили к 13,5 годам колонии.

Суд Должанского района приговорил 53-летнего местного жителя к 13,5 годам колонии строгого режима за убийство брата своей сожительницы, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Трагедия произошла в селе Никольское в ночь на 20 декабря прошлого года. Мужчины выпивали. Между ними возникла ссора. Осужденный схватил нож и ударил им соперника в грудь, отчего тот скончался на месте. Погибшему было 28 лет.

В ходе рассмотрения дела суд учел, что убийца был ранее судим.

ИА «Орелград»

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