Орловчанка нашла простой способ не платить кредит

Женщина оформила алименты на пожилую мать.

Способ оказался незаконным, что установил Железнодорожный районный суд Орла. Он удовлетворил иск банка к местной жительнице. Как следует из материалов дела, в 2010 году она оформила кредитную карту с лимитом 50 тысяч рублей. В 2015 году был вынесен судебный приказ о взыскании с нее в пользу банка задолженности. В 2017 году был выдан исполнительный лист о наложении ареста на имущество должника в размере около 100 тысяч рублей.

В то же время женщина заключила соглашение со своей матерью и дала обязательство ежемесячно выплачивать алименты на содержание нетрудоспособного родителя в размере 50 процентов зарплаты. Банк посчитал, что заключенное нотариальное соглашение об уплате алиментов является мнимой гражданско-правовой сделкой.

Суд согласился с таким выводом и признал соглашение мнимым и недействительным.

ИА «Орелград»