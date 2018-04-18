Перелыгин предложил пустить троллейбусы в «Зареченский» и 909 квартал

Муниципальному транспорту нужны инвестиции.

На заседании комитета облсовета по ЖКХ депутат, руководитель орловского реготделения партии «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин заметил, что в электротранспорт Орла необходимо инвестировать значительную сумму денег. Нынешние маршруты очень коротки и не могут конкурировать с частниками.

Перелыгин заявил, что если довести троллейбусные линии до крупных микрорайонов — 909 квартала, «Зареченского», «Болховского» и других, электротранспорт станет более конкурентоспособным и сможет навязать борьбу маршруткам. Также депутат предложил снизить тариф на проезд в трамваях и троллейбусах, чтобы сделать их привлекательнее для пассажиров.

ИА «Орелград»