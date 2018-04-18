Перелыгин предложил пустить троллейбусы в «Зареченский» и 909 квартал

18.4.2018 | 17:29 Новости, Общество

Фото orel-transport.ru

Муниципальному транспорту нужны инвестиции.

На заседании комитета облсовета по ЖКХ депутат, руководитель орловского реготделения партии «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин заметил, что в электротранспорт Орла необходимо инвестировать значительную сумму денег. Нынешние маршруты очень коротки и не могут конкурировать с частниками.

Перелыгин заявил, что если довести троллейбусные линии до крупных микрорайонов — 909 квартала, «Зареченского», «Болховского» и других, электротранспорт станет более конкурентоспособным и сможет навязать борьбу маршруткам. Также депутат предложил снизить тариф на проезд в трамваях и троллейбусах, чтобы сделать их привлекательнее для пассажиров.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования