Убыточная «Корпорация развития», депутаты сдают Орел: обзор прессы

«Орелград» подготовил обзор печатной прессы Орла за последнюю неделю.

• Затраты на содержание АО «Корпорация развития Орловской области» составляют около 20 млн рублей в год. Члены комитета областного совета по экономической политике задались вопросами эффективности деятельности организации и заодно проэкзаменовали ее руководителя Ольгу Бочмаго. Результаты оказались неутешительны:

– В чем разница между выручкой и доходом АО? (депутат Игорь Рыбаков)

– Спасибо за вопрос… (Ольга Бочмаго)

(«Орловская среда», №14 (507), 18 апреля 2018 г., «Выхлоп — два завода…»)

• Депутаты горсовета наконец смогли согласовать перевод земли под будущим заводом напольных ПВХ-покрытий в новый класс опасности. Депутат по округу Раиса Дубровская клятвенно заверила, что жители Лужков, ближайшего к заводу микрорайона, ратуют за строительство и надеются на развитие города. Опубликован поименный список проголосовавших «за» и «против» и воздержавшихся.

(«Орловская среда», №14 (507), 18 апреля 2018 г., «Как «сдали» Орёл»)

• Жители Орла продолжают голосовать за место установки бюстов разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова, которые 5 августа 1943 года водрузили над городом Красное Знамя Победы. Среди основных вариантов — сквер Танкистов и бульвар Победы.

(«Орловская городская газета», №14, 13 апреля 2018 г., «Память героев»)

• В Орле продолжаются съемки фильма о любви, центральным объектом которого стал памятник Ивану Грозному. Стали известны некоторые детали: хронометраж картины составит 26 минут, премьера намечена на осень 2019 года. В главных ролях — орловские актеры Александр Столяров («Русский стиль», Ольга Чибисова и Ольга Виррийская («Свободное пространство»). Роль памятника Грозному в фильме пока не раскрывается.

(«Орловская правда», №40 (26586), 13 апреля 2018 г., «Любовь на фоне Орла»)

ИА «Орелград»