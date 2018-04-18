В Орле коммунисты пообщались с народом на английском

18.4.2018 | 9:52 Новости, Политика

Коммунисты и комсомольцы провели акцию, посвященную животным.

Орловские комсомольцы и коммунисты приняли участие во всероссийской акции «Об ответственном обращении с животными, которая прошла более чем в 100 городах страны.

— Пикеты были организованы для доведения до населения важности принятия соответствующего закона и очередного обращения внимания на эту острейшую проблему представителей власти,- пояснили в пресс-службе обкома КПРФ. — В поддержку данной позиции собирались подписи у прохожих. Акция вызвала живой интерес у населения.

Отмечено, что вместе с членами компартии в пикете приняли участие представители зоозащитных организаций, волонтеры и общественные активисты. Примечательно, что плакаты были изготовлены как на русском, так и на английском языке.

ИА «Орелград»

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