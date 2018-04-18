В Орле Росгвардия нашла пропавшего мальчика

18.4.2018 | 10:55 Новости, Общество

Ребенок сказал, что решил прогуляться подальше.

Вечером 17 апреля сотрудники Росгвардии в Орле отыскали пропавшего 9-летнего мальчика, сообщили в ведомстве.

Ребенок гулял на площадке во дворе дома №13 на улице 7 Ноября, но вдруг исчез. Его мама обратилась в полицию. Получив описание, прибывшие сотрудники Росгвардии начали искать мальчика в соседних дворах и вскоре нашли. Он оказался на улице Салтыкова-Щедрина.

Третьеклассник рассказал, что решил прогуляться подальше, чем разрешают родители. Его передали сотрудникам полиции по делам несовершеннолетних.

ИА «Орелград»

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