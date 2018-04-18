В Орле закрыли кинотеатр «Победа»

В нем было найдено 19 нарушений пожарной безопасности.

Советский районный суд Орла запретил эксплуатацию здания кинотеатра «Победа» до устранения всех нарушений противопожарной безопасности, сообщили в суде.

В результате проверки прокуратура Советского района обнаружила 19 нарушений, допущенных администрацией кинотеатра. Надзорное ведомство через суд потребовало закрыть развлекательный центр до устранения всех пробелов.

— Прокурор полагает, что поскольку кинотеатр «Победа» в течение дня посещает неопределенное количество лиц, дальнейшая эксплуатация помещения кинотеатра с нарушением норм и правил пожарной безопасности влияет на защищенность объекта, создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетним лицам и может привести к человеческим жертвам, иным тяжким последствиям в случае возникновения пожара, — рассказали позицию прокуратуры в суде.

Суд принял сторону истца.

ИА «Орелград»