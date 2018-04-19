Обвиняемого в ограблении банка орловца оставили под стражей

Молодой человек просил отпустить его под подписку о невыезде.

Орловский областной суд отклонил апелляционную жалобу обвиняемого по делу о налете на отделение «Сбербанка». Ранее ему был продлен срок содержания под стражей до 9 июня.

Молодой человек просил отменить это решение и отпустить его под подписку о невыезде. Но апелляционная инстанция сочла, что оказавшись на свободе, он может скрыться от следствия.

Налетчик был задержан 10 октября 2017 года сотрудниками ЧОП. По версии следствия, в тот день около 13 часов он ворвался в отделение «Сбербанка» на улице Металлургов в Орле. Угрожая пневматическим пистолетом, потребовал от кассира передать ему деньги. Довести преступление до конца не сумел, так как его скрутили охранники.

Уже 11 октября ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой). Под стражей он содержится с момента задержания.

ИА «Орелград»