Обвиняемого в ограблении банка орловца оставили под стражей

19.4.2018 | 14:43 Новости, Общество

Молодой человек просил отпустить его под подписку о невыезде.

Орловский областной суд отклонил апелляционную жалобу обвиняемого по делу о налете на отделение «Сбербанка». Ранее ему был продлен срок содержания под стражей до 9 июня.

Молодой человек просил отменить это решение и отпустить его под подписку о невыезде. Но апелляционная инстанция сочла, что оказавшись на свободе, он может скрыться от следствия.

Налетчик был задержан 10 октября 2017 года сотрудниками ЧОП. По версии следствия, в тот день около 13 часов он ворвался в отделение «Сбербанка» на улице Металлургов в Орле. Угрожая пневматическим пистолетом, потребовал от кассира передать ему деньги. Довести преступление до конца не сумел, так как его скрутили охранники.

Уже 11 октября ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой). Под стражей он содержится с момента задержания.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования