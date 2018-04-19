Под Орлом завели дело о фиктивной прописке

Дело возбуждено в отношении жительницы Ливенского района.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, поводом для возбуждения головного дела послужили материалы прокурорской проверки. Было установлено, что местная жительница зарегистрировала в принадлежащем ей деревенском доме девушку с маленьким ребенком. За это она получила вознаграждение в размере 5 тысяч рублей.

Вероятно, прописка потребовалась молодой матери для оформления повышенных социальных пособий. Как показала проверка, она не собиралась и не могла там проживать. Дом давно заброшен. В нем нет ни света, ни газа, ни тепла.

Материалы были направлены в отдел полиции. Дело заведено по ст.322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ).

ИА «Орелград»