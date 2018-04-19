СМИ рассказали, какие депутаты «сдали» Орел

Опубликован поименный список по голосованию о заводе напольных покрытий.

Газета «Орловская среда» опубликовала поименную выкладку голосования депутатов Орловского городского Совета по вопросу строительства завода напольных ПВХ-покрытий на внеочередной сессии 12 апреля. Напомним, народные избранники большинством согласовали перевод земли на улице Итальянской в новый класс опасности.

Как и на мартовской сессии, против выступили Евгений Косогов, Олег Карпиков и Игорь Коновалов. К ним примкнули тогда отсутствовавшие Сергей Елесин и Владимир Бутусов. Представитель ЛДПР в горсовете Александр Кузнецов воздержался.

«За» проголосовали мэр Василий Новиков, его заместители Раиса Дубровская, Владимир Негин, Юрий Козлов, Владимир Курин, Андрей Сорокин, Владимир Букалов, Вадим Трифилов, Александр Коровин, Николай Пчелкин, Алексей Студенников, Лариса Антошкина, Татьяна Малыгина, Виктор Цуканов, Тимур Нерушев, Владимир Ветров, Владимир Строев, Эдуард Трояновский, Евгений Шатохин, Игорь Цуканов, Ольга Пилипенко, Александр Родин, Наталья Кирдеева (все — «Единая Россия»), Андрей Верижников (самовыдвижение), Иван Дынкович, Татьяна Кулабухова, заммэра Евгений Прокопов (КПРФ).

Напомним, что на заседании в марте депутат Олег Карпиков требовал «глубочайшего обсуждения темы» с жителями Лужков, которые будут соседствовать с заводом. Вице-спикер Раиса Дубровская, депутат по округу, заверила всех, что ее избиратели ратуют за строительство.

Тот же Олег Карпиков ранее просил мэра Василия Новикова обеспечить публикацию такой же информации о голосованиях народных избранников в «Орловской городской газете».

ИА «Орелград»