СК проверяет падение крана на мужчину в Ливнах

20.4.2018 | 12:36 Новости, Происшествия

Возможно возбуждение уголовного дела.

Следственный комитет по Орловской области объявил о начале доследственной проверки по факту травмирования жителя Ливен, на которого упал подъемный кран, сообщили в ведомстве.

— Предварительно установлено, что 18 апреля 2018 года при проведении работ по разбору стрелы крана на объекте строительства в г. Ливны машинист крана получил телесные повреждения, с которыми госпитализирован в медицинское учреждение, тяжесть причиненного вреда здоровью в настоящее время устанавливается, — рассказали в СК.

Следователи провели выемку документов в ООО «Стройдом». Им предстоит выяснить наличие или отсутствие признаков состава преступления по статье «Нарушение требований охраны труда» в действиях ответственных лиц.

ИА «Орелград»

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