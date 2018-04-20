В «Орловской Ниве» фургон раздавил птичника

Завершено расследование несчастного случая на производстве.

Как сообщает Государственная инспекция труда Орловской области, завершено расследование тяжелого несчастного случая. Он произошел на одном из предприятий АО «Агропромышленный комплекс «Орловская Нива» в Урицком районе. Пострадал слесарь-оператор, трудившийся в закрепленном за ним птичнике.

ЧП произошло, когда подъехал фургон с очередной партией цыплят. Он задним ходом двигался к птичнику. Слесарь-оператор открыл двери и встал рядом, чтобы регулировать движение машины. Когда до дверей оставалось около одного метра, фургон занесло.

Слесарь-оператор пытался проскочить в открытую дверь, так как с другой стороны был сугроб, но был прижат рамой фургона к стене птичника и травмирован. Очевидцы оказали ему первую помощь, вызвали медиков. Пострадавший был доставлен областную клиническую больницу, травма оказалась тяжелой.

— По результатам проверки за нарушения трудового законодательства юридическое лицо привлечено к административной ответственности, — сообщили в Госинспекции труда.

ИА «Орелград»