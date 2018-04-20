В «Орловской Ниве» фургон раздавил птичника

20.4.2018 | 17:54 Новости, Происшествия

Завершено расследование несчастного случая на производстве.

Как сообщает Государственная инспекция труда Орловской области, завершено расследование тяжелого несчастного случая. Он произошел на одном из предприятий АО «Агропромышленный комплекс «Орловская Нива» в Урицком районе. Пострадал слесарь-оператор, трудившийся в закрепленном за ним птичнике.

ЧП произошло, когда подъехал фургон с очередной партией цыплят. Он задним ходом двигался к птичнику. Слесарь-оператор открыл двери и встал рядом, чтобы регулировать движение машины. Когда до дверей оставалось около одного метра, фургон занесло.

Слесарь-оператор пытался проскочить в открытую дверь, так как с другой стороны был сугроб, но был прижат рамой фургона к стене птичника и травмирован. Очевидцы оказали ему первую помощь, вызвали медиков. Пострадавший был доставлен областную клиническую больницу, травма оказалась тяжелой.

— По результатам проверки за нарушения трудового законодательства юридическое лицо привлечено к административной ответственности, — сообщили в Госинспекции труда.

ИА «Орелград»

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