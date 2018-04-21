Клычков разрешил изменять способ приватизации

21.4.2018 | 17:22 Новости, Общество

Утверждено положение об условиях приватизации госимущества Орловской области.

Врио губернатора Андрей Клычков утвердил положение о порядке принятия решений об условиях приватизации государственного имущества Орловской области. Согласно документу такие решения принимаются правительством региона в соответствии с прогнозным планом приватизации на соответствующий год.

Подготовка возложена на профильный департамент. В решении должен содержаться ряд сведений, в частности, наименование госимущества, способ приватизации, начальная цена, срок рассрочки платежа и другое.

В случае признания торгов несостоявшимися правительство области имеет право повторно выставить имущество на продажу ранее установленным способом, изменить способ приватизации или отменить ранее принятое решение об условиях приватизации.

ИА «Орелград»

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