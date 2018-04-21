Орловцам предложат ездить на работу на велосипеде

Жители региона могут присоединиться к всероссийской акции.

Как сообщается на официальном портале Орловской области, 18 мая и 21 сентября 2018 года в России пройдет ежегодная акция «На работу на велосипеде». Она призвана показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно, и для этого не требуется специальная одежда или подготовка.

Принять участие в ней предложено и жителям Орловской области. кстати. в прошлом году акция прошла в 35 регионах. Она объединила более 1 миллиона человек. Показательные поездки на велосипеде на работу продемонстрировали депутаты и чиновники разного уровня.

«Проведение акции помогает изменить модели поведения и мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения вместо личного автотранспорта, способствует активизации работы по пропаганде здорового образа жизни, привлечению внимания государственных, коммерческих и негосударственных организаций к проблемам сохранения экологии города и улучшению транспортной доступности», — говорится в сообщении.

Кстати, принять участие в акции могут и компании. В других городах, например, они устраивает в дни проведения конкурсы, дают скидки и бонусы велосипедистам.

С подробностями можно ознакомиться на сайте www.bike2work.ru. По вопросам необходимо обращаться к Кумову Владимиру Сергеевичу, национальному координатору акции «На работу на велосипеде», советнику заместителя Министра транспорта Российской Федерации (электронная почта: v.kumov@gmail.com)

ИА «Орелград»