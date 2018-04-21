Орловец сурово наказал продавца иностранной мебели

Мужчина не получил заказанный в Орле итальянский шкаф.

Суд Советского района Орла частично удовлетворил требования по делу о защите прав потребителя. Местный житель подал иск к орловскому ООО, которое позиционировало себя продавцом элитной иностранной мебели. Он заключил договор на поставку шкафа производства итальянской фабрики. Цена товара составила 185 тысяч рублей. Из них 135 тысяч покупатель заплатил в качестве предоплаты. Шкаф ему обещали доставить в течение ста рабочих дней.

Не дождавшись товара, он связался с официальным представителем итальянской стороны. Тот сообщил, что интересующий его заказ на фабрику не поступал. Тогда истец обратился с претензией к ответчику и потребовал вернуть деньги. Но не получил не только заплаченную сумму, но и ответ на претензию.

Решение было вынесено заочно. Суд взыскал с ответчика в пользу истца стоимость товара в размере 135 тысяч рублей, неустойку в размере 99,9 тысячи, компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч, штраф в размере 125 тысяч и расходы на оплату услуг представителя в размере 17 тысяч рублей.

ИА «Орелград»