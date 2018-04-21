В Орле резко возросло число жалоб на ЖКХ и торговлю

21.4.2018 | 16:21 Новости, Общество

Роспотребнадзор рассмотрел на 22 процента обращений больше, чем год назад.

В Орловской области за первый квартал 2018 года рассмотрено 771 обращение граждан на нарушение прав потребителей. Это на 21,8 процента больше, чем год назад. Об этом сообщает регуправление Роспотребнадзора.

Более 51 процента обращений составили жалобы на некачественные услуги, в основном, в сфере ЖКХ, связи, финансов, здравоохранения и страхования. Причем жилищно-коммунальный сектор лидирует с большим отрывом. Доля жалоб на ЖКХ составляет почти 30 процентов.

— В сегменте розничной торговли около 27 процентов занимают жалобы на качество и безопасность продовольственных товаров, — сообщили в Роспотребнадзоре. — В основном они связаны с качеством продукции, нарушением сроков и условий хранения, отсутствием необходимой информации для потребителей.

Отмечено, что возросло количество жалоб на торговлю алкогольной и табачной продукцией.

ИА «Орелград»

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