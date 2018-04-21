В орловской колонии появилась комната для свиданий с детьми

21.4.2018 | 15:19 Новости, Общество

Специальная детская комната создана в женской колонии.

В помещении для длительных свиданий женской исправительной колонии №6 оборудована специальная детская комната. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН. В ведомстве пояснили, что встречи осужденных с родственниками проходят по графику. И нередко к ним приезжают дети.

— В комнате все предусмотрено для маленьких гостей — от обоев с веселым рисунком и мягкой мебели до развивающих игр и наборов для творчества, — рассказали в ФСИН. — Ребята также могут посмотреть телевизор, а для любителей мультфильмов есть подборка российской и зарубежной анимации и записи русских народных сказок.

В ИК-6 был проведен конкурс для осужденных на лучший проект по оформлению помещения. Силами своей строительной бригады оно было подготовлено для художников. В ближайшее время в комнате появится новая мебель, игрушки и книги.

ИА «Орелград»

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