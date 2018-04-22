Орловцам предложили перейти на прямые расчеты в ЖКХ

22.4.2018 | 16:30 ЖКХ

Жители региона могут напрямую заключать договоры с поставщиками ресурсов.

Как сообщает областное управление государственной жилищной инспекции, вступили в силу поправки в Жилищный кодекс РФ. Отныне граждане могут напрямую заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями (РСО) без участия управляющей компании.

— Основной целью нового закона является минимизация неплатежей за жилищно-коммунальные услуги, — пояснили в жилинспекции. — Поставщики коммунальных услуг смогут отказаться от договора с УК и перейти на прямые расчеты с потребителем.

Заключать прямые договоры с поставщиками тепла, воды, газа и электричества можно уже сейчас. Но при условии, что у УК имеется задолженность перед ресурсоснабжающей организацией в размере более двух среднемесячных платежей по договору. В «Группу риска» уже попали десятки организаций.

Как сообщили в ООО «Орловский энергосбыт», на 1 марта 2018 года 47 управляющих организаций Орловской области имеется задолженность свыше двух месяцев. В общей сложности они задолжали энергетикам 66,5 млн рублей. В рамках нового закона о прямых расчетах поставщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть с этими УК договорные отношения.

Добавим, что с начала года дебиторская задолженность всех управляющих организаций области за электроэнергию выросла на 22,6 млн рублей и составила 147,6 млн рублей.

ИА «Орелград»

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