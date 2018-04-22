Орловские профсоюзы не удовлетворил уровень производственного травматизма

Профсоюзы обсудили вопросы охраны труда в Орловской области.

Вопрос был обсужден на заседании профильного комитета Орловского облсовета. Оно прошло в зале президиума Федерации профсоюзов Орловской области. Позицию озвучил замглавы Федерации Юрий Власов.

По его словам, контроль осуществляется не только инспекторами, но и уполномоченными по охране труда. Таковых в организациях профсоюзов избрано более 1300. В 2017 году они провели около 4 тысяч проверок и выявили примерно столько же нарушений.

Было отмечено, что в результате несчастных случаев на производстве в 2017 году пострадали 205 работников. Из них 5 человек получили смертельные травмы, а 15 работников были тяжело травмированы.

«Эти показатели ниже, чем в 2016 году, но они не могут нас удовлетворить, — говорится на сайте областной Федерации профсоюзов. — Причины несчастных случаев на производстве необходимо анализировать, и в целях недопущения повторения каждый случай разбирать на заседаниях профсоюзных органов всех уровней. Работодателю вместо затрат на стимулирование труда во вредных условиях необходимо направлять затраты на совершенствование техники, технологии, повышение уровня безопасности труда».

В 2018 году ФПОО планирует усилить контроль за соблюдением трудового законодательства. В частности, профсоюзный актив начнет проводить тематические проверки.

ИА «Орелград»