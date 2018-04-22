Прокуратура уличила строителей в сокрытии данных от дольщиков

Урицкая межрайонная прокуратура внесла представление в адрес компании «Домстрой».

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, компания попалась на нарушении требований федерального закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Согласно ему застройщик обязан вести официальный сайт и оперативно публиковать на нем всю информацию. Она должна находиться в открытом доступе.

В данном случае «Домстрой» обвинили в том, что в проектную декларацию были внесены изменения, а именно: переносен срока ввода в эксплуатацию строящегося объекта.

— Указанные сведения на официальном сайте общества не были размещены, что, в свою очередь, лишает граждан возможности оперативно получить достоверную информацию о деятельности застройщика, — пояснили в прокуратуре региона.

По результатам проверки для устранения выявленных нарушений гендиректору компании внесено представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле.

ИА «Орелград»