Прокуратура уличила строителей в сокрытии данных от дольщиков

22.4.2018 | 15:27 Новости, Общество

Урицкая межрайонная прокуратура внесла представление в адрес компании «Домстрой».

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, компания попалась на нарушении требований федерального закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. Согласно ему застройщик обязан вести официальный сайт и оперативно публиковать на нем всю информацию. Она должна находиться в открытом доступе.

В данном случае «Домстрой» обвинили в том, что в проектную декларацию были внесены изменения, а именно: переносен срока ввода в эксплуатацию строящегося объекта.

— Указанные сведения на официальном сайте общества не были размещены, что, в свою очередь, лишает граждан возможности оперативно получить достоверную информацию о деятельности застройщика, — пояснили в прокуратуре региона.

По результатам проверки для устранения выявленных нарушений гендиректору компании внесено представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле.

ИА «Орелград»

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