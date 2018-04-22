В Ливнах директора магазина наказали из-за психрометра

Райсуд признал законными действия сотрудников Роспотребнадзора.

В Ливнах директор одного из сетевых магазинов обратилась в суд с жалобой на местное отделение Роспотребнадзора. Она просила признать незаконным и недействительным постановление о привлечении ее к административной ответственности. Ранее женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей, которые она должна заплатить из своего кармана.

Как следует из материалов, в марте этого года в магазин с плановой проверкой пришли сотрудники контролирующего ведомства. Нарушения были выявлены при осмотре торгового зала для продажи алкогольной продукции. Такие помещения имеют установленные госстандартами режимы хранения.

Проверяющие выяснили, что контроль за температурно-влажностным режимом хранения алкогольной продукции не производится. В частности, в помещении не было психрометра для измерения влажности и термометра для измерения температуры воздуха, что является нарушением санитарно-эпидемиологических требований.

Суд счел действия сотрудников Роспотребнадзора законными и отказал директору магазина в удовлетворении заявления.

ИА «Орелград»