Чиновники остановили Орел в день местного самоуправления

23.4.2018 | 13:59 Новости, Общество

Из-за праздничных мероприятий город стоит в пробках.

23 апреля в Орле отмечают день местного самоуправления — праздник чиновников. Они возложили цветы к бюсту председателя Первой Госдумы Сергея Муромцева возле здания областной администрации. Затем врио губернатора Андрей Клычков и спикер облсовета Леонид Музалевский наградили представителей власти.

На праздник чиновников съехались гости из всех районов области. Из-за этого количество автомобилей в центре Орла увеличилось, и он, как следствие, увяз в пробках. Затрудненное движение наблюдается уже на протяжении полутора часов.

ИА «Орелград»

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