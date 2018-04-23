Чиновники остановили Орел в день местного самоуправления

Из-за праздничных мероприятий город стоит в пробках.

23 апреля в Орле отмечают день местного самоуправления — праздник чиновников. Они возложили цветы к бюсту председателя Первой Госдумы Сергея Муромцева возле здания областной администрации. Затем врио губернатора Андрей Клычков и спикер облсовета Леонид Музалевский наградили представителей власти.

На праздник чиновников съехались гости из всех районов области. Из-за этого количество автомобилей в центре Орла увеличилось, и он, как следствие, увяз в пробках. Затрудненное движение наблюдается уже на протяжении полутора часов.

ИА «Орелград»