Клычков создал и возглавил «независимый» совет

23.4.2018 | 15:42 Новости, Общество

Врио губернатора создал экспертный совет по развитию предпринимательства.

Напомним, что данный вопрос был рассмотрен 16 апреля на заседании Координационного совета по промышленности Орловской области, которое провел врио губернатора Андрей Клычков. Он заявил, что «еще одной эффективной мерой поддержки промышленности и бизнеса станет создание независимого совета, в состав которого войдут представители аграрного и промышленного сектора, научного сообщества и представители сферы IT-технологий».

Указ о создании Клычков издал 19 апреля. Согласно ему совет по развитию предпринимательства при губернаторе является экспертно-консультативным органом. Его решения будут носить рекомендательный характер. Основными задачами станут: участие в разработке предложений в области развития и поддержки предпринимательства; активизация поддержки предпринимательства со стороны органов местного самоуправления; разработка предложений по устранению препятствий развитию предпринимательства; участие в организации подготовки кадров для предпринимательства; разработка предложений по совершенствованию налогообложения и финансово-кредитной и другое.

Совету позволят участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы предпринимательства. Это неудивительно, поскольку его председателем является губернатор, заместителями – глава областного департамента экономического развития и уполномоченный по защите прав предпринимателей, а членами — общественные советники и помощники губернатора.

ИА «Орелград»

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