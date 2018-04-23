Орловец провалился в люк и засудил водоканал

Облсуд поставил точку в гражданском споре о возмещении вреда.

Житель Орла обратился в суд с исковым заявлением к муниципальному унитарному производственному предприятию водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал» о взыскании компенсации морального вреда.

Он указал, что в прошлом году провалился под землю возле канализационного люка. В результате падения получил закрытый перелом двух ребер, в связи с чем испытывал физические и нравственные мучения. По его мнению, полученная травма произошла по вине «Орелводоканала».

Мол, ответчиком «не были предприняты надлежащие меры для обеспечения безопасных условий эксплуатации системы водоотведения, в результате чего возле смотрового колодца произошел обвал грунта». Суд удовлетворил требования частично. Он взыскал с «Орелводоканала» в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»