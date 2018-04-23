Орловские эсеры убрались на Братском кладбище

«Справедливая Россия» провела субботник.

Как сообщили в Орловском региональном отделении партии «Справедливая Россия», в минувшую субботу, 21 апреля, активисты провели уборку на Братском кладбище жертв фашизма в Орле за улицей Октябрьской.

За три с половиной часа эсеры очистили от мусора дорожку и аллею на подходе к кладбищу, территорию между заборами и сам мемориал. Мешки с мусором вывезла администрация Советского района.

— По официальной информации, на кладбище захоронено порядка 5000 жертв фашизма, но в последние годы работа с немецкими архивами показывает, что на этом мемориальном кладбище покоятся останки гораздо большего количества людей, — рассказали в СР.

ИА «Орелград»