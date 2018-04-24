«Мечтой грибника» в Орле оказались огурцы

В областном центре сняли с реализации 22 партии семян.

Очередной улов незаконной продукции принесла плановая проверка, проведенная специалистами управления Россельхознадзора в Орле. Они посетили торговую точку индивидуального предпринимателя. В продаже находились партии семян овощных культур.

Из них 22 не прошли проверку. Их сорта не включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Как уже рассказывал «Орелград», это означает, что семена не прошли или не проходили испытания. То есть покупатель может не получить ожидаемого урожая или вовсе остаться без него.

Всего с реализации был снят 291 пакетик с семенами таких сортов как томаты «Валютный», «Видимо-невидимо», «Медовая капля», «Инжир красный», «Король гигантов», «Обские купола» и «Мишка косолапый», перец сладкий «Бивень», «Владыка» и «Денис», моркови «Мармеладка», «Мо», «Нантская улучшенная», «Перфекция» и «Детская сладкая», огурцы «Аннушка», «Гейзер» и «Мечта Грибника», а также свекла столовая «Шоколадница», «Катюша» и «Мажор».

— Нахождение сорта в Госреестре гарантирует, что этот сорт генетически не модифицирован, приспособлены к нашим климатическим условиям и не причинит вред здоровью, — подчеркнули в Россельхознадзоре.

ИА «Орелград»