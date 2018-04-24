Мэр пригрозил чиновникам заявлениями в силовые структуры

24.4.2018 | 10:50 Новости, Политика

Так глава горсовета отреагировал на непонятный выбор подрядчиков.

Мэр Орла Василий Новиков на совещании в администрации Орла 24 апреля сообщил чиновникам, что будет лично делать запросы ответственным лицам, которые выбирают подрядчиков, и если ответ мэру не понравится, то он будет лично писать заявления в правоохранительные органы, чтобы те разобрались в ситуации.

Такую позицию мэр занял в связи с тем, что часть подрядчиков выполняет работы некачественно, и привлечь их к ответственности нереально.

— Контрольно-счетная палата, если не ошибаюсь, нашла нарушений на 4 млрд рублей. Это огромные деньги, целый бюджет! — посетовал Новиков.

ИА «Орелград»

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