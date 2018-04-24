Орловцам предложили преодолеть 25 км «Дороги Победы»

Под Орлом День победы отметят массовым велопробегом

Велопробег «Дорога Победы» проведет администрация Орловского района. Он будет посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К участию приглашаются все желающие в возрасте от 16 лет, владеющие навыками езды на велосипеде.

— Велопробег не является соревнованием, — отметили организаторы. – Участники обязаны двигаться строго со скоростью колонны, соблюдая дистанцию, двигаться только по установленному маршруту.

Согласно положению, участникам запрещено выезжать на тротуары, обгонять ведущих колонны, употреблять на протяжении велопробега алкогольную и табачную продукцию и другое.

Протяженность маршрута составит 25 км. Участники посетят военно-мемориальные объекты Орловского района, их напоят травяным чаем из самовара и накормят полевой кашей.

Старт велопробега намечен на 5 мая 11.00 из д. Некрасовка от Некрасовской школы-интерната. Далее колонна проследует в д.Болотовские Дворы — п.Стрелецкий — п. Биофабрика.

Зарегистрироваться для участия в велопробеге можно в группе «Велопробег «Дорога Победы» 5 мая 2018 г.» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/veloprobeg2018orn или позвонив по телефону 8 (4862)41-69-29 в отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Орловского района до 4 мая включительно.

ИА «Орелград»