Орловцев задержали за выпитый с прилавка коньяк

24.4.2018 | 11:46 Новости, Общество

Мужчины начали возлияния прямо в торговом зале.

Сотрудники Отдела Росгвардии по Орловской области задержали двух мужчин, которые пили неоплаченный коньяк в магазине, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 23 апреля в ТЦ в Северном районе. 33-летний орловец взял с прилавка фляжку и коньяк, открыл напиток, перелил его и начал пить вместе со знакомым 37-летним мужчиной. Их прервал охранник с требованием оплатить товар. Мужчины начали дебоширить.

Росгвардия прибыла на место по тревожной кнопке. К моменту задержания собутыльники уже были пьяными и не смогли скрыться от силовиков. Их передали сотрудникам полиции.

ИА «Орелград»

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