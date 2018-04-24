Орловец устроил тайник с порохом дома у друга

Для хозяина жилища находка стала неожиданностью.

Полиция Орла задержала 53-летнего мужчину, который хранил сверток с порохом дома у знакомого, сообщили в УМВД по Орловской области.

К стражам порядка обратился владелец жилища. При уборке дома он неожиданно обнаружил сверток, запах из которого напоминал порох. Мужчина сообщил в полицию. Его догадки подтвердили эксперты: в пакете оказалось 267 г вещества.

Орловец рассказал, что разрешил пожить у себя 53-летнему мужчине. Как оказалось, тот уже находится под стражей по подозрению в совершении другого преступления. Он сознался в хранении пороха и сообщил, что собирался продать сверток.

— Дознавателем отдела дознания ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — добавили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»