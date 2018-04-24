Орловский «Титаник» законсервируют

Бюджету области это обойдется в круглую сумму.

Вопрос о выделении бюджетных средств на нужды многопрофильного медицинского центра в Орле, больше известного как «Титаник», будет рассмотрен на ближайшем заседании облсовета народных депутатов. Оно назначено на 26 апреля. Правительство предлагает внести поправки в бюджет региона.

В частности, депутатам предстоит согласовать увеличение бюджетных ассигнований по ряду направлений. Так, на консервацию объекта «Строительство многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловская областная клиническая больница» предлагается выделить 1 669 200 рублей.

Напомним, что две недели назад при правительстве была создана рабочая группа «по определению путей продолжения строительства» «Титаника». Ее возглавил первый заместитель председателя правительства Николай Злобин. На выполнение поставленной задачи ей было отведено 60 рабочих дней.

Многопрофильный медцентр фигурирует в материалах уголовных дел. Уже несколько месяцев находится под стражей бывший исполнительный директор филиала подрядной организации «АСК Инжиниринг» Илья Дисман. Его подозревают в мошенничестве. По версии следствия, при строительстве «Титаника» было похищено 136 миллионов рублей.

ИА «Орелград»