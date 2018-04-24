Орловский ветсанутильзавод избежал банкротства

Субсидия областного правительства помогла погасить долги.

Арбитражный суд Орловской области вынес определение об отказе во введении процедуры наблюдения в ГУП «Ветеринарно-санитарный утилизационный завод «Орловский». Кроме того, прекращено дело по заявлению Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8. Напомним, что она ранее попросила признать завод несостоятельным.

Причиной стала задолженность в сумме более 3,5 миллиона рублей. Однако правительство области приняло решение о выделении предприятию субсидии, благодаря чему задолженность начала погашаться.

По состоянию на 19 апреля 2018 года ее остаток составил чуть более 310 тысяч рублей. Причем основной долг составляет 205 тысяч, а остальное – это начисленная ГУПу пеня.

При таких обстоятельствах арбитражный суд пришел к выводу, что основания для введения процедуры банкротства отсутствуют, а производство по делу подлежит прекращению. На определение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»