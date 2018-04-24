Перелыгин рассказал студентам о ЗОЖ и личностном росте

24.4.2018 | 11:14 Новости, Политика

Депутат встретился с молодыми орловцами.

Как сообщили в орловском отделении партии «Справедливая Россия», в рамках проекта «Диалог на равных» руководитель отделения, депутат облсовета Руслан Перелыгин встретился со студентами местного филиала РАНХиГС.

Темой встречи стали личностный рост и здоровый образ жизни. Перелыгин рассказал о себе, работе, пути в политику, значении спорта в жизни. Депутат предложил студентам общаться с ним через соцсети. Молодые орловцы задавали ему вопросы о женщинах и молодежи в политике, совмещении коммерческой и политической деятельности, о бизнесе, стартапах и развитии Орловской области.

— Мне очень было приятно выступать перед молодыми и энергичными ребятами, тем более я сам в 2012 году был выпускником РАНХиГС, — рассказал Перелыгин.

Авторы трех лучших вопросов получили памятные подарки.

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