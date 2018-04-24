Под Орлом вода отступила от последнего низководного моста

24.4.2018 | 11:21 Новости, Общество

Подтопленными остаются четыре участка в Заводском районе Орла.

В Орловской области вода освободила низководный мост возле деревни Городище Мценского района, сообщили в ГУ МЧС. Он был последним подтопленным. Таким образом, все низководные мосты области открылись после паводка.

Подтопленными остаются четыре приусадебных участка в переулке Скульптурном (Заводской район Орла). В ближайшие дни снижение уровня воды продолжится. Сотрудники МЧС продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Напомним, паводок в Орловской области начался 3 апреля. Его пик пришелся на 7-8 апреля.

ИА «Орелград»

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