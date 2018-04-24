Под Орлом вода размыла дорогу

24.4.2018 | 10:17 Новости, Общество

Движение по ней запретили.

Управление ГИБДД по Орловской области сообщило о запрещении движения по дороге между деревнями Ильино-Нагорное и Покровское в Троснянском районе.

Грунтовая дорога, проходящая по плотине, обвалилась в месте сброса воды. Сообщение населенных пунктов в настоящий момент перекрыто.

— Сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД России по Троснянскому району выдано предписание владельцу автомобильной дороги по принятию необходимых мер к введению временного ограничения движения транспорта, вплоть до полного запрещения движения, путем установки соответствующих дорожных знаков. Движение на данном участке будет ограничено до момента устранения причин и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения, — рассказали в УГИБДД.

ИА «Орелград»

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