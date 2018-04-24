У ОГУ проблемы с аккредитацией

24.4.2018 | 20:59 Важное, Новости, Образование

Вуз не сможет выдавать дипломы по некоторым специальностям.

Минобрнауки приостановило действие аккредитации в Орловском государственном университете им. И.С. Тургенева.

Речь о закрытии университета не идет. Вузу запрещено выдавать дипломы по набору специальностей, предоставлять студентам мужского пола отсрочку от армии, выдавать справки на прохождение сессий. Университет обязан устранить нарушения в выделенный срок, после чего действие аккредитации возобновиться.

В бан-лист попали химико-биологические дисциплины, а также почти все медицинские направления.

ИА «Орелград»

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