У ОГУ проблемы с аккредитацией

Вуз не сможет выдавать дипломы по некоторым специальностям.

Минобрнауки приостановило действие аккредитации в Орловском государственном университете им. И.С. Тургенева.

Речь о закрытии университета не идет. Вузу запрещено выдавать дипломы по набору специальностей, предоставлять студентам мужского пола отсрочку от армии, выдавать справки на прохождение сессий. Университет обязан устранить нарушения в выделенный срок, после чего действие аккредитации возобновиться.

В бан-лист попали химико-биологические дисциплины, а также почти все медицинские направления.

ИА «Орелград»