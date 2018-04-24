В Орле ремонтируют остановки, снесенные ветром

В мэрии подсчитали ущерб от непогоды.

Сильный ветер 21 апреля повредил в Орле три остановочных павильона и повалил одно дерево, заявил начальник управления безопасности Игорь Тарасов на совещании 24 апреля.

Дерево было убрано на следующий день. Остановку на улице Новосильской отремонтировали накануне силами «Спецавтобазы», сейчас решается вопрос о ремонте павильонов на Раздольной и Кузнецова.

— Остановочные павильоны должны быть либо отремонтированы, либо демонтированы в течение суток до приведения павильонов в надлежащее состояние. Остановки не должны стоять разрушенными, — потребовал глава администрации Орла Александр Муромский.

ИА «Орелград»