АИЖК обязали погасить долг перед строителем «Титаника»

25.4.2018 | 14:20 Новости, Общество

В Орле рассмотрено дело о взыскании задолженности по договору цессии.

Арбитражный суд рассмотрел дело по исковому заявлению ООО «Строительная компания Управление механизации» к АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области» при участии третьего лица, а именно: ООО «АСК Инжиниринг». Эта столичная компания отметилась в нашем регионе целым рядом контрактов. Самым нашумевшим стал подряд на строительство многопрофильного медцентра при областной больнице, больше известного как «Титаник».

Но в данном случае речь шла о другом контракте. В 2015 году его заключило АИЖК и ООО «АСК Инжиниринг». Договор предусматривал «комплексное освоение территории, предоставленной заказчику для строительства жилья экономического класса». Свои обязательства подрядчик выполнил надлежащим образом, что подтверждается актом о приемке работ и справкой об их стоимости.

Задолженность АИЖК превысила 1,3 миллиона рублей. В 2016 году ООО «АСК Инжиниринг» по договору цессии уступило право требования оплаты выполненных работ ООО «Строительная компания Управление механизации». В 2017 году эта компания направила в адрес АИЖК претензию, но та была оставлена без ответа.

Суд решил взыскать с агентства в пользу ООО «Строительная компания Управление механизации» задолженность по комплексному освоению территории в сумме 1,31 миллиона рублей, а также неустойку в сумме 131,8 тысячи рублей. На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования