АИЖК обязали погасить долг перед строителем «Титаника»

В Орле рассмотрено дело о взыскании задолженности по договору цессии.

Арбитражный суд рассмотрел дело по исковому заявлению ООО «Строительная компания Управление механизации» к АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области» при участии третьего лица, а именно: ООО «АСК Инжиниринг». Эта столичная компания отметилась в нашем регионе целым рядом контрактов. Самым нашумевшим стал подряд на строительство многопрофильного медцентра при областной больнице, больше известного как «Титаник».

Но в данном случае речь шла о другом контракте. В 2015 году его заключило АИЖК и ООО «АСК Инжиниринг». Договор предусматривал «комплексное освоение территории, предоставленной заказчику для строительства жилья экономического класса». Свои обязательства подрядчик выполнил надлежащим образом, что подтверждается актом о приемке работ и справкой об их стоимости.

Задолженность АИЖК превысила 1,3 миллиона рублей. В 2016 году ООО «АСК Инжиниринг» по договору цессии уступило право требования оплаты выполненных работ ООО «Строительная компания Управление механизации». В 2017 году эта компания направила в адрес АИЖК претензию, но та была оставлена без ответа.

Суд решил взыскать с агентства в пользу ООО «Строительная компания Управление механизации» задолженность по комплексному освоению территории в сумме 1,31 миллиона рублей, а также неустойку в сумме 131,8 тысячи рублей. На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА «Орелград»