Лужки против ПВХ, хаусмастеры и платные парковки: обзор прессы

«Орелград» подготовил обзор печатной прессы Орла за последнюю неделю.

• Жители Лужков выступают против строительства завода напольных ПВХ-покрытий в непосредственной близости к своим домам. В газете «Орловская среда» опубликован десяток реплик орловцев, которые опасаются за свое здоровье и заявляют, что их жизнь и так затруднена от запаха с костного завода. Вместе с этим они заявляют, что вице-спикер горсовета Раиса Дубровская, депутат по округу, явно слукавила насчет «убедительного большинства», и никаких встреч не проводилось.

Об этом же заявил и депутат облсовета Виталий Рыбаков, который по итогам встреч с жителями рассказал об их возмущении решением горсовета.

(«Орловская среда», № 15 (508) 25 апреля 2018, «Народ не безмолвствует»)

• На базе банкротного МУ ПАТП-1 предложено создать ГУП, который займется обслуживанием школьных автобусов. При этом денег на погашение кредиторской задолженности в 65 млн рублей нет, а областная администрация не спешит с решением проблем.

(«Орловская среда», № 15 (508) 25 апреля 2018, «ПАТП: спасение откладывается?»)

• Дома под управлением Первой городской управляющей компании обзавелись хаусмастерами — многопрофильными помощниками, которые могут выполнить любую заявку жителей. Новые специалисты обязаны производить осмотр общедомового имущества и его текущий ремонт. Любая заявка по диспетчерскому номеру 510-510 попадет к хаусмастеру.

(«Коммуналка-онлайн», №16/224 25 апреля 2018 г, «Как работает ваш хаусмастер»)

• В Орловской области готовятся к выбору регионального оператора по обращению с ТКО, после чего просчитают новый тариф на вывоз мусора, сообщил руководитель департамента строительства и ЖКХ Денис Блохин на брифинге. В это упираются многие вопросы: работа орловского мусорного полигона и перерабатывающих заводов.

Руководитель ООО «Чистый город» Николай Петрушевич заявил, что сейчас бизнес по вывозу мусора балансирует на грани рентабельности.

(«Коммуналка-онлайн», №16/224 25 апреля 2018 г, «Денис Блохин: готовимся к выбору регионального оператора»)

• Власти вновь подняли тему организации платных парковок в Орле. Предложено сделать 1719 платных мест стоянки — на Привокзальной площади, между администрациями Орла и Орловской области, а также в зоне пересечения улиц Гостиной и Карачевской и переулка Воскресенского. Тариф составит 30 рублей в час.

(«Орловская городская газета», 20 апреля 2018 г., «Стой и плати»)

ИА «Орелград»