Мценские преподаватели ОГУ записали рэп для студентов: видео

Преподаватели мценского филиала Орловского госуниверситета им. И.С. Тургенева написали песню в стиле рэп, посвященную своим студентам, и сняли на нее клип. Видео появилось в соцсетях. Преподаватели обращаются к выпускникам, которые покидают вуз после сдачи диплома.
«Это наш район, у нас своя тусовка,
Студенты и училки — супер-группировка!»
«Поверь, совсем нескоро филиал забудешь ты,
Ведь жизнь — не «Кока-Кола» и не картофель фри!»
Пользователи соцсетей, в том числе и бывшие студенты, хвалят преподавателей за задумку и смелость.
ИА «Орелград»