Мценские преподаватели ОГУ записали рэп для студентов: видео

25.4.2018 | 10:52 Видео, Новости, Общество

Преподаватели мценского филиала Орловского госуниверситета им. И.С. Тургенева написали песню в стиле рэп, посвященную своим студентам, и сняли на нее клип. Видео появилось в соцсетях. Преподаватели обращаются к выпускникам, которые покидают вуз после сдачи диплома.

«Это наш район, у нас своя тусовка,
Студенты и училки — супер-группировка!»

«Поверь, совсем нескоро филиал забудешь ты,
Ведь жизнь — не «Кока-Кола» и не картофель фри!»

Пользователи соцсетей, в том числе и бывшие студенты, хвалят преподавателей за задумку и смелость.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования