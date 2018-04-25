Мценские преподаватели ОГУ записали рэп для студентов: видео

Преподаватели мценского филиала Орловского госуниверситета им. И.С. Тургенева написали песню в стиле рэп, посвященную своим студентам, и сняли на нее клип. Видео появилось в соцсетях. Преподаватели обращаются к выпускникам, которые покидают вуз после сдачи диплома.

«Это наш район, у нас своя тусовка,

Студенты и училки — супер-группировка!» «Поверь, совсем нескоро филиал забудешь ты,

Ведь жизнь — не «Кока-Кола» и не картофель фри!»

Пользователи соцсетей, в том числе и бывшие студенты, хвалят преподавателей за задумку и смелость.

ИА «Орелград»