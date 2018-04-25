На Орловщине обезвредили 22 опасные находки

25.4.2018 | 13:20 Новости, Общество

Фото из архива

В земле находились боеприпасы 75-летней давности.

В Орловской области 24 апреля сотрудники МЧС изъяли и уничтожили 22 единицы взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, сообщили в ведомстве.

В селе Козьма-Демьяновское Должанского района сотрудники группы спецработ обезвредили 20 артиллерийских снарядов калибра 76 мм. Такой же объект был обнаружен в деревне Шалимовка Покровского района, но в единственном числе. В деревне Слободка Дмитровского района была найдена 120-миллиметровая мина.

В МЧС отмечают, что находки времен ВОВ обнаруживаются почти ежедневно. Количество увеличилось весной в связи с проведением работ на земле. Спасатели напоминают, что в случае, если вы наткнулись на боеприпас, с ним запрещается проводить любые действия. Нужно срочно вызвать спецслужбы и огородить либо обозначить место находки.

ИА «Орелград»

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