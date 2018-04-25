На Выгонке грузовик провалился под асфальт

25.4.2018 | 15:02 Новости, Происшествия

Наглядная демонстрация состояния орловских дорог.

В Орле на Выгонке грузовик ЗИЛ с цистерной провалился одним колесом под асфальт. Фото появилось в соцсетях.

Если верить геотегу, инцидент произошел на улице Серпуховской. На снимке видно, что автомобиль преодолевал яму значительного размера. Передняя ось смогла проехать, а вот нагрузку от задних колес разрушенный асфальт уже не выдержал. Задней правой парой грузовик наполовину провалился в землю.

— Всепоглощающий асфальт Орла, — иронично отметил автор снимка.

ИА «Орелград»

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