На Выгонке грузовик провалился под асфальт

Наглядная демонстрация состояния орловских дорог.

В Орле на Выгонке грузовик ЗИЛ с цистерной провалился одним колесом под асфальт. Фото появилось в соцсетях.

Если верить геотегу, инцидент произошел на улице Серпуховской. На снимке видно, что автомобиль преодолевал яму значительного размера. Передняя ось смогла проехать, а вот нагрузку от задних колес разрушенный асфальт уже не выдержал. Задней правой парой грузовик наполовину провалился в землю.

— Всепоглощающий асфальт Орла, — иронично отметил автор снимка.

ИА «Орелград»