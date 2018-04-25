Под Орлом чиновники оставили детей без пособий

25.4.2018 | 10:20 Новости, Общество

Прокуратура заступилась за семью из Кромского района.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, проверка была проведена по обращению жительницы Кром. Она постоянно проживает в этом поселке вместе с несовершеннолетними детьми, которые состоят на учете и наблюдаются в ЦРБ, а также ходят в детсад.

Родители обратились в филиал по Кромскому району КУ ОО «Областной центр социальной защиты населения» с заявлениями о назначении детям предусмотренных законодательством выплат, но им было отказано.

Поселок Кромы относится к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом – это территория радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

— В соответствии со ст. 27.1 Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» гражданам, в том числе, детям и подросткам в возрасте до 18 лет, постоянно проживающим на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом, предоставлено право на ежемесячную денежную выплату, — пояснили в прокуратуре области.

В защиту прав семьи был подан иск, который был удовлетворен в полном объеме. Чиновников обязали назначить и производить детям денежные выплаты и компенсацию на питание. Надзор за исполнением судебного решения осуществляет прокуратура Кромского района.

ИА «Орелград»

 

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