Под Орлом нашли центнер опасных семечек

Нарушение в сфере карантина растений выявили в Свердловском районе.

Как сообщили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, нарушение было выявлено при проведении контрольно-надзорных мероприятий специалистом отдела государственного надзора в области внутреннего карантина растений. На одном из рынков Свердловского района физическое лицо торговало семечками – семенами подсолнечника.

Однако продукция была признана потенциально опасной. Торговец привез товар из Волгоградской области без уведомления управления Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции.

— Невыполнение требований действующего законодательства могло повлечь за собой риск проникновения и распространения на территории Орловской области карантинных объектов, — пояснили в ведомстве.

Всего у торговца обнаружили 100 кг «опасного» товара. За нарушение ФЗ «О карантине растений» на него наложили штраф.

ИА «Орелград»