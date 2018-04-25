Под Орлом нашли центнер опасных семечек

25.4.2018 | 13:06 Новости, Общество

Нарушение в сфере карантина растений выявили в Свердловском районе.

Как сообщили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, нарушение было выявлено при проведении контрольно-надзорных мероприятий специалистом отдела государственного надзора в области внутреннего карантина растений. На одном из рынков Свердловского района физическое лицо торговало семечками – семенами подсолнечника.

Однако продукция была признана потенциально опасной. Торговец привез товар из Волгоградской области без уведомления управления Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции.

— Невыполнение требований действующего законодательства могло повлечь за собой риск проникновения и распространения на территории Орловской области карантинных объектов, — пояснили в ведомстве.

Всего у торговца обнаружили 100 кг «опасного» товара. За нарушение ФЗ «О карантине растений» на него наложили штраф.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования