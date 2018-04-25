Под Орлом нашли еще одну «дорогу в ад»

25.4.2018 | 11:10 Новости, Общество

На «карту разбитых дорог» впервые попала трасса «Ливны — Русский Брод».

«Карту разбитых дорог» по аналогии с известным проектом ОНФ составляет ливенская газета «Уездный город» — по жалобам своих читателей. Издание отмечает, что впервые на нее попала дорога от райцентра до поселка Русский Брод.

«Участок перед подъездом к Русскому Броду находится в ужасном состоянии, — пишет «Уездный город». — Автолюбители, шутя, говорят: «Власти готовятся к 9 Мая, делают инсценировку фронтовых дорог, как после бомбежки». Было бы все это весело, если не было бы печальных последствий».

Так, один из читателей сообщил, что два дня назад оставил на этой дороге глушитель. «Куда идут наши налоги, которые платят все владельцы автомобилей, если дорог нет», — сокрушается он.

Напомним, что на прошлой неделе впечатлительные пользователи YouTube выложили ролик, снятый на трассе «Болхов-Брянск». Они удивились абсолютно разбитой дороге.
«Мне кажется, мы едем в ад», — заметил один из мужчин.

ИА «Орелград»

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