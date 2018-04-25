Под Орлом школьный автобус вернули на «разбитую» дорогу

25.4.2018 | 9:29 Новости, Общество

Власти Кромского района ответили на дорожную критику.

Как уже рассказывал «Орелград», 19 апреля из-за дефектов и повреждений проезжей части было закрыто движение школьного автобуса в Кромском районе на автомобильной дороге «Кромы-Дмитровск-Красниково». Он курсирует между деревнями Кутафино и Красниково.

Основанием для принятия такого решения стало уведомление начальника местного ОМВД. Он указал, что дорога пришла в состояние, «создающее угрозу безопасности дорожного движения».
Как сообщает отдел образования администрации Кромского района, в настоящее время повреждения и дефекты дорожного покрытия устранены. Также установлены дорожные знаки, запрещающие движение грузового транспорта.

«Школьный автобус осуществляет движение по данной автомобильной дороге, — отметили чиновники, — подвоз учащихся к образовательной организации производится своевременно».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования