Подчиненным Парахина не понравилась деревенская водка

25.4.2018 | 16:53 Новости, Общество

Суд оштрафовал владельца сельмага за нелегальную торговлю спиртным.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил заявление регионального департамента промышленности и торговли к индивидуальному предпринимателю о привлечении к административной ответственности. Напомним, что департамент возглавляет Геннадий Парахин, ратующий за строительство завода напольных покрытий.

Как следует из материалов дела, в марте этого года его подчиненные посетили магазин в деревне Становое Орловского района. Там в розницу продавалось спиртное: коньяк, водка, шампанское и другие напитки. Было установлено, что на продукцию отсутствует сопроводительная документация, удостоверяющая легальность производства и оборота спиртного.

В ходе проверки были составлены протокол осмотра и протокол изъятия вещей и документов. На основании этих документов суд наказал индивидуального предпринимателя штрафом в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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