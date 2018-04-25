Стали известны условия помощи обманутым дольщикам в Орле

В облсовет поступил законопроект по решению жилищной проблемы.

В повестку дня ближайшего заседания Орловского облсовета народных депутатов внесен проект поправок в Закон от 4 декабря 2015 года № 1884-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов». Изменения планируется внести в статью 3.

Согласно им, инвесторы получат землю под строительство многоквартирных домов в аренду без проведения торгов при условии решения проблемы обманутых дольщиков. Право на льготу получат застройщики с планируемым объемом капитальных вложений не менее 50 миллионов рублей.

«При этом земельный участок в аренду без торгов будет предоставляться инвестору после выполнения обязательств по восстановлению нарушенных прав граждан, что будет отражаться в соответствующем распоряжении губернатора Орловской области», — подчеркнуто в пояснительной записке.

Напомним, что в регионе насчитывается два проблемных объекта, застройщики которых находятся в процедуре банкротства: дом № 11 по улице Раздольной в Орле и дом № 159 по улице Дружбы Народов в Ливнах. Кроме того, в областном центре расположены два объекта долевого строительства, попавших в категорию потенциально проблемных: дом № 83 на улице Панчука и дом № 46 на улице Бурова. Общее количество участников долевого строительства составляет 439 человек. На завершение строительства требуется по разным подсчетам от 500 до 700 млн рублей.

Считается, что принятие законопроекта позволит привлечь инвесторов, которые оперативно решат проблему. Однако есть одно очень важное условие. В законопроекте сказано, что землю в льготную аренду предоставят «инвестору, который взял на себя выполнение обязательств по восстановлению нарушенных прав граждан, включенных в реестр пострадавших граждан». А таковых, напомним, в Орле официально всего семь человек.

ИА «Орелград»